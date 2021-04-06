Главный синоптик города: снег останется в Петербурге еще на три дня

Снег в Петербурге будет еще три дня. Фото: unsplash

Снег в Петербурге будет еще три дня. Фото: unsplash

Снег, который выпал в Северной столице сегодня, никуда не денется из города в следующие несколько дней. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По мнению главного синоптика города Александра Колесова, Петербург сейчас накрыт холодной массой Арктического воздуха. Потому-то осадки и сменились снегом.

Синоптик заметил, что снег еще будет идти в городе на Неве следующие три дня. Так, снежный покров будет накрывать город в любое время суток, и днем, и ночью.

Вместе с тем главный синоптик города напомнил, что снег весной, а именно в апреле традиционная картина для Петербурга. Бывало, что снег выпадал в мае и даже начале июня. И это тоже, по словам Колесова, в пределах нормы.

Долгожданное потепление же придет в Петербург ближе к выходным.

Специалист отмечает, что уже завтра петербуржцы заметят, как столбик термометра достигнет отметки в плюс 9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики Гидрометцентра поделились с петербуржцами прогнозом погоды на лето 2021 года. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.