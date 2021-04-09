В СК прокомментировали скандал из-за строительства ЖК «Тридевяткино царство» и «Город Детства»

В ведомстве уверяют, что информация об их требовании приостановить возведение жилья не соответствует действительности.

В СК РФ по Санкт-Петербургу прокомментировали информацию, согласно которой ведомство потребовало приостановить строительство жилых комплексов «Тридевяткино царство» и «Город Детства». Официальная позиция опубликована на сайте ведомства.

В Следственном комитете отметили, что их задача – контролировать деятельность застройщиков и соблюдение сроков строительства. Таким образом, сотрудники ведомства в случае необходимости делают все, чтобы добиться справедливости для обманутых дольщиков.

Замглавы Госстройнадзора Дмитрий Лобановский, уверены в СК, просчитался и не сообщил о недобросовестной компании, которая занимается возведением двух жилых комплексов. При этом он постарался переложить ответственность на других органы и обвиняет в приостановке их строительства СК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд отказался отправлять замглавы Госстройнадзора Ленобласти под домашний арест.