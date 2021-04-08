Суд отказался отправлять замглавы Госстройнадзора Ленобласти под домашний арест

Зампредседателя комитета госстроительного надзора и госэкспертизы Ленобласти Дмитрия Лобановского не стали отправлять под домашний арест. Фото: Российский союз строителей

Зампредседателя комитета госстроительного надзора и госэкспертизы Ленобласти Дмитрия Лобановского не стали отправлять под домашний арест. Фото: Российский союз строителей

Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия, которое настаивало на домашнем аресте для замглавы Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Лобановского обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий (ч.3 ст.285 УК РФ). Следствие просило избрать для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд рассмотрел ходатайство и отказал.

Речь идет о проблеме обманутых дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» и «Город детства», расположенных во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти соответственно. По версии следствия, чиновник не предпринял каких-либо мер для улучшения ситуации на стройке. Из-за бездействия со стороны Госстройнадзора застройщик продолжал продажи жилья при том, что выбивался из графика строительства на несколько лет.

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