Расстрелявший студента на Невском охранник мог получить пистолет от полицейского

Расстрелявший студента на Невском охранник мог получить пистолет от полицейского
Полицейский передал охраннику пистолет, из которого он убил студента. Фото: unsplash

В Петербурге оперуполномоченного уголовного розыска заподозрили в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в петербургском главке СК РФ, следственные органы расследуют уголовное дело, открытое по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В совершении преступления подозревают 30-летнего оперуполномоченного уголовного розыска 76 отдела полиции МВД России по Центральному району.

По версии следствия, в апреле 2020 года полицейский завладел ранее изъятым травматическим пистолетом и передал его бывшему владельцу охраннику Зауру Каримову.

Уже в июне 2020 года Каримов выстрелил из данного пистолета в голову 24-летнему студенту СПбГУ. Это произошло на Невском проспекте. Пострадавшего забрали в больницу, но спустя неделю он скончался.

Сейчас правоохранители решают вопрос об аресте полицейского и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расстрелявшему студента на Невском охраннику продлили арест.

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