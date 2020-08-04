Расстрелявшему студента на Невском охраннику продлили арест

В Петербурге суд продлил арест Заура Каримова, который, как считает следствие, выстрелил в лицо студенту СПбГУ на Невском проспекте. Молодой человек требовал вернуть его деньги.

Такое решение принял Октябрьский районный суд. Уточняется, что заключение под стражу ему продлили до 4 ноября этого года. Сам он против продления меры пресечения не возражал.

Подозреваемого задержали 5 июня. Изначально ему предъявляли обвинение по статье «покушение на убийство», после дело переквалифицировали на статью «убийство».

Конфликт произошел на Невском проспекте. Студент СПбГУ повздорил с охранником компании, которая помогала оформлять горожанам медицинские книжки, но на деле обманывала их. Молодой человек требовал деньги обратно. Злоумышленник, как считает следствие, выстрелил в него. Пострадавший в результате скончался больнице.