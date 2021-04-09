Мишустин считает необходимым ввести допмеры, чтобы избежать распространения коронавируса

Он отметил, что скоро начнутся праздники, в связи с чем увеличится количество массовых мероприятий.

Премьер-министр ФР Михаил Мишустин заявил, что нужно ввести дополнительные меры против распространения коронавируса перед майскими праздниками. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что во многих европейских странах нарастает волна заболевших коронавирусом и важно, чтобы подобного не произошло в России. Для этого нужно ввести дополнительные ограничения, которые позволяет исключить возможность третьей волны.

«Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж»,

— сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.

Он не объяснил, о каких именно ограничениях идет речь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург призывает массово вакцинировать животных от коронавируса.