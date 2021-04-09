Гинцбург призывает массово вакцинировать животных от коронавируса

Нужно вакцинировать не только людей, но и животных. Фото: https://pixabay.com/

Нужно вакцинировать не только людей, но и животных. Фото: https://pixabay.com/

Он заявил, что может появиться новый вариант вируса, который будут переносить домашние питомцы.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что нужно массово вакцинировать животных от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Он отметил, что может начаться эпидемия коронавируса среди домашних питомцев, так как вирус мутирует. В таком случае очаг заражения может появиться практически в каждой квартире России. Гинцбург надеется, что в стране будут вакцинировать не только людей, но и животных.

«Если там у норок или у кошечек температура поднимется на три дня, это не так страшно»,

— пояснил специалист.

Он также предположил, что «Спутник V» мог бы подойти для питомцев, но данные надо проверять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ТРК «Гулливер» открывается новый пункт вакцинации от COVID.