В ТРК «Гулливер» открывается новый пункт вакцинации от COVID

Жителей города будут ждать на вакцинацию семь дней в неделю с 12:00 до 19:00. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Жителей города будут ждать на вакцинацию семь дней в неделю с 12:00 до 19:00. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сегодня, 9 апреля, в петербургском ТРК «Гулливер» открывается новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Таким образом, всего в городе будет работать 13 мобильных пунктов.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, мобильный пункт появится в ТРК «Гулливер» на Торфяной дороге, рядом с метро «Старая деревня». Жителей города будут ждать на вакцинацию семь дней в неделю с 12:00 до 19:00.

Кроме того, петербуржцы могут привиться от ковида в 134 пунктах вакцинации, расположенных в медицинских учреждениях.

Напомним, с начала прививочной кампании в Северной столице вакцинировано более 432 тысяч человек, из них около 308 тысяч человек полностью закончили цикл вакцинации. За последние сутки первый компонент препарата получили 9 тысяч человек, а вторично привились почти 3,9 тысячи человек. Сейчас в поликлиниках есть почти 61 тысяча комплектов вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково могут появиться пункты вакцинации от COVID.