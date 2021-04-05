В Пулково могут появиться пункты вакцинации от COVID

В петербургском аэропорту могут появиться пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

В городе продолжается прививочная кампания против новой болезни. При этом выдавать международные сертификаты о прохождении вакцинации могут только специальные лаборатории. Одна из таких может появиться на территории аэропорта Пулково.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, в настоящее время специалисты изучают то, насколько технически возможен пункт вакцинации на территории аэровокзала, а также уровень спроса на такую услугу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антиковидная вакцина не всегда защищает от заражения коронавирусом. Некоторые привитые могут инфицироваться даже после получения вакцины.