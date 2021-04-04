Стало известно, как протекает коронавирус у вакцинированных пациентов

Привитые от коронавируса люди могут заболеть. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Привитые от коронавируса люди могут заболеть. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Антиковидная вакцина не всегда защищает от заражения коронавирусом. Жителям Петербурга рассказали, какие симптомы COVID-19 могут появиться после прививки.

Некоторые привитые могут инфицироваться даже после получения вакцины. К примеру, петербургская журналистка Нина Афстафьева заболела коронавирусом через несколько месяцев после прививки. Она писала в соцсетях, что прошла вакцинацию в конце января. Но уже в конце марта она сдала положительный тест на вирус SARS-CoV-2, который и вызывает заболевание.

Журналистка сообщала, что у нее пропало обоняние и появилась сильная заложенность носа, которую принято считать наиболее распространенным признаком ковида у привитых, сообщает «Доктор Питер».

Молекулярный биолог Анна Макарова рассказала, что у вакцинированных людей, которые заболели коронавирусом, незначительно поднимается температура, но ее нельзя сбить, а также небольшой кашель и насморк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 711 зараженных COVID.