В Петербурге за сутки выявили 711 зараженных COVID

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 711 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 901 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 598 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 99 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обратившихся в больницы петербуржцев с COVID-19 стало на 31% меньше