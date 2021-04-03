Обратившихся в больницы петербуржцев с COVID-19 стало на 31% меньше

Петербургские власти сообщили, что в городе существует вероятность нового роста заболеваемости.

Как сообщается в отчете координационного совета за 3 апреля, количество больных с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью, за неделю снизилось на 31% — до 800 человек. Также уменьшилось число выздоровевших за сутки пациентов — за неделю их стало на 14,5% меньше.

В ковидных стационарах 28% пациентов находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственной вентиляции легких остаются 167 пациентов.

Отмечается, что вторая волна пандемии продолжает снижаться, но «медленно и нестабильно». Власти не исключают нового роста заболеваемости. Для предотвращения третьей волны петербуржцев призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также прививаться от коронавируса.

Всего в Северной столице привились 401 057 человек, из них более 294 тысяч полностью прошли цикл вакцинации. За последние сутки первую дозу вакцины получил 8 931 человек, вторично — 5 071.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург завезли более 44 тысяч доз вакцины «Спутник V».