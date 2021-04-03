В Петербург завезли более 44 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Сегодня, 3 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшее время 44,4 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

В Смольном петербуржцев попросили подумать о безопасности своих близких и привиться от коронавируса. Активная вакцинация позволит сформировать у жителей города коллективный иммунитет и избежать новых ковид-ограничений.

Петербуржцы могут записаться на прививку по телефону колл-центров поликлиник, а также через госуслуги и порта «Здоровье петербуржца».

Всего за время массовой вакцинации в город на Неве поступило почти 466 тыс. комплектов доз вакцины. Горожане могут привиться от коронавируса в 134 пунктах вакцинации. Также работают 18 выездных бригад.

На сегодняшний день в Северной столице привито более 401 тыс. человек, из них 294 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Княгинин заявил, что Петербург выйдет на уровень коллективного иммунитета к ковид-19.