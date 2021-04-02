Княгинин заявил, что Петербург выйдет на уровень коллективного иммунитета к ковид-19

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин рассказал о своем видении ситуации по поводу будущего распространения в Северной столице ковид-19. Об этом сообщает ТАСС.

Переходным временем он называет момент между весной и летом. По словам Княгинина, именно тогда мы увидим совершенно новые данные.

Вице-губернатор заявил, что он в курсе цифр в Петербурге, то есть знает, кто уже оправился от ковид-19.

При этом, по мнению Книгянина, важную роль в здесь играет вакцинация.

Поэтому вице-губернатор считает, что город уже к июню выйдет на рубеж популяционного иммунитета.

Однако решения будут приниматься, исходя из ситуации. Напомним, что город вышел из жестких ограничений.

Такое положение в городе на Неве, согласно мнению чиновника, заставляет помышлять о грандиозных планах в 2021 году, например, Петербургском международном экономическом форуме и конференции по исследованию космоса GLEX.

Оба этих события должны случиться нынешним летом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что следующие два месяца являются традиционными для сезонных заболеваний, поэтому количество зараженных ковид-19 возможно, вырастет. Об этом она заявила на заседании проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».