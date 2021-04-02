Голикова допускает рост числа заболевших ковид-19 в следующие два месяца

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что следующие два месяца являются традиционными для сезонных заболеваний, поэтому количество зараженных ковид-19 возможно, вырастет. Об этом она заявила на заседании проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».
Обстановка в России с распространением коронавируса все более стабилизируется.
Однако впереди традиционный период сезонных заболеваний. Апрель-май может преподнести непритный сюрприз и число заразившихся может резко возрасти.
Голикова объяснила, что в российских регионах ситуация стабилизируется.
Но два последних весенних месяца являются таким временем, когда большое количество людей болеет.
По словам вице-премьера, ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, поэтому нельзя исключать изменения числа заболевших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские ученые разрабатывают капли от коронавируса.