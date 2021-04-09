В Петербурге открыли 41 пункт для вакцинации «ЭпиВакКороной»

В городе привиться препаратом смогут 14 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге появились пункты вакцинации, в которых можно сделать прививку препаратом «ЭпиВакКорона». Их насчитывается по городу 41, полный список можно найти на сайте комитета по здравоохранению.

Больше всего пунктов, где есть вакцина, расположено в Калининском районе. По одному пункту – в Адмиралтейском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом районах. Петербуржцев просят записываться на вакцинацию, позвонив по номеру 112.

Напоминаем, что 8 апреля в городе привезли столько доз «ЭпиВакКороны», которых должно хватить почти на 14 тысяч человек. Также горожане могут привиться «Спутником V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург призывает массово вакцинировать животных от коронавируса. Он заявил, что может появиться новый вариант вируса, который будут переносить домашние питомцы.