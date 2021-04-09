Петербуржцы смогут получать рецепты и медицинские справки на электронную почту

Технология упростит жизнь и врачам, и пациентам. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Технология упростит жизнь и врачам, и пациентам. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Это нужно не только для удобства пациентов, но и для избавления специалистов от бумажной работы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, что в городе планируют внедрить информационные технологии, благодаря которым пациенты смогут получать рецепты на лекарства и медицинские справки прямо из дома. Они будут приходить на электронную почту, пишут «Невские новости».

Известно, что внедрить технологию хотят до 2030 года. Благодаря ей удастся разгрузить врачей от бумажной работы – освободившееся время они смогут посвятить пациентам. Получать документы онлайн удобно и для пациентов – им не придется стоять в очередях и лишний раз ходить в больницу.

«Будет рубеж, когда мы сможет подбирать таргетную терапию, исходя из геномного исследования», — добавил Олег Эргашев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медицинским работникам могут разрешить выход на досрочную пенсию.