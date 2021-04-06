Медицинским работникам могут разрешить выход на досрочную пенсию

Внесен проект закона, который рассматривал фиксирование прав медиков на преждевременное назначение пенсии по старости. Фото: pixabay.com

Внесен проект закона, который рассматривал фиксирование прав медиков на преждевременное назначение пенсии по старости. Фото: pixabay.com

Медицинские работники могут получить право на досрочное назначение пенсии по старости. Об этом пишет информационное агентство «Москва».

Ранее депутат Государственной думы Евгений Марков внес в нижнюю палату парламента проект закона, который рассматривал фиксирование прав медиков на преждевременное назначение пенсии по старости.

Представитель власти объяснил, что такой закон обеспечит гарант достойной жизни медицинским работникам. Плюс ко всему положит конец вопросу обеспечения действия конституционных принципов справедливости и равенства в сфере пенсионного обеспечения.

В августе 2020 года сайт «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка сделали эксперимент.

Исследование должно было показать в какой возрасте люди бы хотели выходить на пенсию.

Так, по результатам стало известно, что 69% россиян не желают уходить на пенсию до 55 лет.

31% опрошенные заявили о том, что хотят перестать работать в 55 лет.

80% респондентов же заявили о невозможности преждевременное выхода на пенсию тем, что так они лишатся средств к существованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер-министр России Михаил Мишустин с 1 апреля постановил повысить социальные пенсии на 3,4%.