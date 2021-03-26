Мишустин с 1 апреля постановил повысить социальные пенсии на 3,4%

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин вынес решение, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 3,4%. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В бюджете Пенсионного фонда России на эти цели уже выделено 12,8 млрд рублей. Решение коснется более 3,9 млн человек.

Напомним, что социальная доплата к пенсии будет начисляться автоматически, без каких-либо заявлений.

Размер индексации будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума, получавшего пенсию, за два предыдущих года.

После проведения всех расчетов, средний размер социальной пенсии составит 10 тыс. 183 рубля.

Известно, что социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

В частности, начисления назначены людям с инвалидностью и по потере кормильца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что артист Ефим Шифрин рассказал, что получает пенсию 13 тысяч рублей.