Артист Ефим Шифрин рассказал, какую пенсию получает

Артист не знает, как выживать на такие деньги. Фото: Baltphoto

Артист не знает, как выживать на такие деньги. Фото: Baltphoto

Он убежден, что на такую сумму невозможно жить.

Российский артист эстрады Ефим Шифрин рассказал, каков размер его пенсии. Об этом пишет «СтарХит».

Он отметил, что вышел на пенсию пять лет назад. Все это время в месяц он получает 13 тысяч рублей. Шифрин убежден, что на такие деньги прожить невозможно. Эти деньги копятся на его книжке и идут в общий счет трат.

Шифрин также знает, что получал бы 30 тысяч рублей, если бы «не отнекивался от звания».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что старшим по дому в России могут проиндексировать пенсии. В Совете Федерации предложили освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых вносов.