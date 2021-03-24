Старшим по дому в России могут проиндексировать пенсии

Причем речь идет не только о пожилых гражданах, но и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста.Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Причем речь идет не только о пожилых гражданах, но и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста.Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Совете Федерации предложили освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых вносов.

Как сообщает «Парламентская газета», многие старшие по домам являются пенсионерами, но из-за отчислений в фонд соцстраха они становятся работающими пенсионерами, которым индексация пенсий не положена. Предложенное Совфедом нововведения поможет решить эту проблему.

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин указал на то, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «серые» зарплаты. Причем речь идет не только о пожилых гражданах, но и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 январе 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления.