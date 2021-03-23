С 1 январе 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления

ПФР они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды. Фото: pixabay

ПФР они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды. Фото: pixabay

В России с 1 января 2022 года изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии, устанавливаться она будет без заявления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда России.

С 1 января 2022 года социальная доплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Министерство также займется вопросом обмена данных территориальных органов Пенсионного фонда России и региональных органов исполнительной власти.

Ранее Партия пенсионеров потребовала ликвидировать ПФР, так как ведомство не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников.

Авторы инициативы считают, что выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в России с 1 марта вступают изменения в силу несколько новых законов, которые затронут и петербуржцев.