Полиция задержала женщину, подозреваемую в ограблении Наташи Королевой

Дело считается раскрытым, обвиняемую уже задержали.

В полиции рассказали о задержании 32-летней Миланы-Екатерины Некруп, которую подозревают в ограблении певицы Наташи Королевой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Женщина обвиняется в краже трех тысячи евро и украшений стоимостью пять миллионов рублей. По предварительным данным, именно Некруп сняла скандальный интимный ролик с участием стриптизера Тарзана и его любовницей Анастасией Шульженко, который чуть не стал причиной развода Королевой и Тарзана.

О том, что деньги и драгоценности пропали, Королева узнала после возращения из отпуска. Она обратилась в правоохранительные органы, отметив, что муж приводил в дом знакомых девушек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан объяснил, почему «грешит» в свободное время. Выяснилось, что он серьезно увлекся живописью. Тарзан запечатлел себя с кистью в руках возле одной из своих работ.