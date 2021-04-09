Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Пулково

Вечером 9 апреля, появилась информация о том, что в петербургском аэропорту Пулково. Пассажирский самолет «Як-40» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел около половины десятого.

Согласно данным экстренных служб, в момент происшествия на борту воздушного судна не было пассажиров, пишет РИА Новости. Сведений о пострадавших не поступало. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.