Умер американский рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, прославившийся под псевдонимом DMX, скончался на 51-м году жизни вскоре после сердечного приступа.

Как сообщает People со ссылкой на семью исполнителя, Эрл Симмонс скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains в штате Нью-Йорк. Рядом с ним находились его близкие, в последние дни перед смертью рэпер находился на аппарате жизнеобеспечения.

Музыкант был госпитализирован в прошлую пятницу после сердечного приступа, случившегося с ним дома. Он был доставлен в указанную больницу, где скончался спустя неделю из-за осложнений после приступа.

DMX начал свою карьеру в начале 1990-х. Самый первый альбом исполнителя возглавил музыкальный чарт Billboard. Последующие пять альбомов также выбивались в лидеры. Самыми популярными треками музыканта остаются «Party Up (Up in Here)», «X Gon’ Give It To Ya» и «Dogs Out». Симмонс несколько раз был номинирован на премию «Грэмми» и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.