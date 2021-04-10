От COVID скончался еще 31 житель Петербурга

От COVID скончался еще 31 житель Петербурга
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в субботу, 10 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрирована 31 смерть от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 582 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 402 смерти от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 102 649 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще четыре летальных исхода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло почти на 4%.

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