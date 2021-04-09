В Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло почти на 4%

В Северной столице число заболевших коронавирусом за неделю выросло на 3,84 процентов. На сегодняшний день ковидом заразились 893 человека, это на 33 петербуржца больше, чем неделю назад.

По данным на 9 апреля, число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось на 11,4 процентов и на три процентов уменьшилось число болеющих. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в городе.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 400 989 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 356 556 петербуржцев. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 31 882 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время».