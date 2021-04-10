Объявили цену самой дорогой 1-комнатной квартиры в Петербурге

В Петербурге можно приобрести "однушку" за 2,8 млн рублей.Фото: pixabay

В Петербурге можно приобрести "однушку" за 2,8 млн рублей.Фото: pixabay

Специалисты озвучили стоимость самой дорогой однокомнатной квартире в городе на Неве. Об этом сообщает «Neva.Today».

Стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге составит примерно в 22 млн рублей.

Рынок недвижимости Северной столицы предлагает примерно 6,5 тысяч однокомнатных квартир. Эксперты в области недвижимости считают, что площадь «однушек» варьируется от от 30 до 45 квадратных метров.

Отмечается, что максимальное количество вариантов для покупки такой квартиры есть в Приморском районе — 1291 вариант. Более-менее доступное жилье в этой части города будет стоить 4,3 миллиона рублей.

При этом самая дорогая квартира в этом районе обойдется примерно в 15 млн рублей.

Примечательно, что меньше всего предложений в Кронштадтском районе — только 33 квартиры. Однако «однушка» выйдет там за 3,3 млн.

Заметим, что самые недорогие 1-комнатные квартиры Петербурга продаются в настоящее время в Колпинском и Красносельском районах.

Так, стоимость объектов тут стартует с 2,8 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что британская автомобильная компания Rolls-Royce опубликовала результаты продаж в прошлом году. Рекорд по данному показателю был зафиксирован в России.