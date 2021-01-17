Rolls-Royce побил рекорд по продажам в 2020 году в России

Британская автомобильная компания Rolls-Royce опубликовала результаты продаж в прошлом году. Рекорд по данному показателю был зафиксирован в России.

Об этом сообщает пресс-служба компании Rolls-Royce. Отмечается, что за 2020 год в России автомобильная марка смогла реализовать более 200 машин. Данная цифра стала абсолютным рекордом продаж с момента первой поставки в Санкт-Петербург в 1910 году.

Таким образом, продажи в России выросли на 4% по сравнению с 2019 годом. В целом, московские лидеры бренда уже второй год держат лидерство в континентальной Европе по количеству закупок автомобилей Rolls-Royce.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, какая категория россиян может получить 375 тысяч рублей при покупке авто. Чтобы воспользоваться льготными программами, необходимо покупать новый автомобиль отечественной сборки стоимостью не более 1,5 млн рублей.