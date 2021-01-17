Стало известно, какая категория россиян может получить 375 тысяч рублей при покупке авто

Стало известно, какая категория россиян может получить 375 тысяч рублей при покупке авто
Действие программ льготного кредитования продлено до 2023 года. Фото: pixabay

Согласно постановлению премьер-министра России Михаила Мишустина, льготные условия на приобретение машины сохраняются для семей с детьми, медработников и граждан, сдавших старый автомобиль по программе трейд-ин в счет первоначального взноса на покупку нового.

Государство может компенсировать часть затрат на приобретение автомобиля в рамках программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидка при покупке личного транспорта по данной программе составляет от 10% до 25%, но компенсация не может превышать 150 тысяч рублей. Для жителей Дальнего Востока максимальная сумма компенсация составляет 375 тысяч.

Чтобы воспользоваться льготными программами, необходимо покупать новый автомобиль отечественной сборки стоимостью не более 1,5 млн рублей. Действие льготного кредитования продлено до 2023 года, также как и по программам лизинга «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда российский авторынок, по мнению экспертов, оправится от дефицита автомобилей.

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