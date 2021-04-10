В Сбербанке заверили, что нельзя украсть деньги со счета с помощью записи их голоса

Эксперты заявили, что такая схема мошенничества технологически невозможна.

В Сбербанке рассказали, что запись голоса клиента не может быть использована для кражи денег с его счетов. Это – слух, который пустили для подрывания доверия банка. Об этом пишет ТАСС.

В банке рассказали, что подобная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Напоминаем, что полицейским поступило несколько жалоб от потерпевших, которые уверяют, что запись их голосов успешно использовали для оформления кредитов и списания средств с банковских счетов.

Напоминаем, что клиенты банков сдают биометрические данные добровольно – в том числе запись голоса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доверчивая пенсионерка с проспекта Наставников перевела мошенникам 1,3 млн рублей.