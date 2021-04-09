Доверчивая пенсионерка с проспекта Наставников перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Доверчивая пенсионерка с проспекта Наставников перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Неизвестные обманули пенсионерку на крупную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию обратилась 68-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Наставников. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Сбербанка». Они убедили женщину, что кто-то пытается похитить ее деньги, и на ее имя был взят кредит в «Почта банке». Для того, чтобы «спасти» сбережения, они предложили ей перевести средства на указанные ими счета.

Пенсионерка доверилась и через банкоматы перечислила мошенникам 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что налетчики не дремлют: задержан разбойник, напавший на салон сотовой связи на Красноармейской.

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