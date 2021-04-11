Стало известно о смерти народного артиста РФ Эмиля Верника

Стало известно о смерти народного артиста РФ Эмиля Верника
Режиссер умер в возрасте 96 лет. Фото: скриншот Instagram

Сын режиссера рассказал, что он плохо себя чувствовал в последнее время.

Народный артист России, режиссер Эмиль Верник скончался 10 апреля, ему было 96 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Сын Верника Игорь рассказал, что причиной смерти стал остановка сердца. Он отметил, что в последнее время режиссер жаловался на самочувствие, но до последнего был «на ногах». Игорь вспоминает, как еще несколько дней назад Верник-старший управлял автомобилем и возил сына по поселку.

Напоминаем, что Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Благодаря ему поставили более 200 радиопостановок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов. Последние полгода у Фурманова были серьезные проблемы со здоровьем, он проводил много времени в больницах.

народный артист рф смерть эмиль верник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова оскандалилась, резко высказавшись о разлучницах
На матчи Евро-2020 в Петербурге не будут отбирать иностранцев в качестве ...
Стало известно о смерти народного артиста РФ Эмиля Верника
В Красносельском районе во время дорожных работ нашли неразорвавшийся ...
На Ленинском подожгли дверь: оказалось, за ней находится казино
В Петербурге неизвестный стреляет по котам: случаем заинтересовалась полиция
Forbes исключил Дурова из списка богатейших людей Дубая
В Москве репетитор похитил ребенка и деньги