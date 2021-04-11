Стало известно о смерти народного артиста РФ Эмиля Верника

Сын режиссера рассказал, что он плохо себя чувствовал в последнее время.

Народный артист России, режиссер Эмиль Верник скончался 10 апреля, ему было 96 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Сын Верника Игорь рассказал, что причиной смерти стал остановка сердца. Он отметил, что в последнее время режиссер жаловался на самочувствие, но до последнего был «на ногах». Игорь вспоминает, как еще несколько дней назад Верник-старший управлял автомобилем и возил сына по поселку.

Напоминаем, что Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Благодаря ему поставили более 200 радиопостановок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов. Последние полгода у Фурманова были серьезные проблемы со здоровьем, он проводил много времени в больницах.