Бузова оскандалилась, резко высказавшись о разлучницах

Она призвала остерегаться девушек легкого поведения, потому что они разрушают семьи.

Певица Ольга Бузова побывала на концерте исполнителя Jah Khalib, после чего поделилась впечатлениями от знакомства с артистом. Она отметила, что рэпер – настоящий мужчина, который уважает свою супругу и никогда ей не изменит. Бузова лично видела, как артист отказывает одной из своих поклонниц, которая пыталась завоевать его внимание.

«Берегитесь шлюх, шалав, проституток, эскортниц. Вот вам!»

— заявила артистка, демонстрируя поклонником средний палец.

Затем она снова обратилась к девушкам легкого поведения, призвав их не лезть в семьи. Многие решили, что Бузова считает себя брошенной – Тарасов ушел от нее в другую семью, а Даву она не раз обвиняла в неверности.

Видимо, певица забыла, как сама «разрушила» брак футболиста Дмитрия Тарасова и Оксаны Дмитриевой, у которых в браке родилась дочь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова обратилась к Собчак, которая довела ее до слез на премии «Жара».