В Лос-Анджелесе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех своих детей

В Лос-Анджелесе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех своих детей
Проводится проверка. Фото: pixabay

Сотрудники полиции в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния задержали женщину, которая подозревается в убийстве трех своих детей.

Как сообщает телеканал CBS, 10 апреля, тела трех детей не старше пяти лет нашли в квартире в пригороде Лос-Анджелеса.

Подозреваемую задержали в центральной Калифорнии в тот же день по горячим следам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности взрыва самогонного аппарата в Колпино с тремя пострадавшими. После инцидента в больницу увезли трех человек, в том числе ребенка.

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