Стали известны подробности взрыва самогонного аппарата в Колпино с тремя пострадавшими

В больницу госпитализировали девочку, ее отчима и родственника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В больницу госпитализировали девочку, ее отчима и родственника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции Колпинского района проводят проверку после взрыва самогонного аппарата в квартире. После инцидента в больницу увезли трех человек, в том числе ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 21 марта сосед услышал хлопок в квартире на Пролетарской и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка установили, что родственники собрались в квартире и начали готовить самогон на газовой плите. Из-за разгерметизации одного из резервуаров произошел выброс продуктов брожения, что привело к взрыву.

Помощь медиков потребовалась трехгодовалой девочке, которая получила ожоги дыхательных путей, лица, шеи, обеих рук и правого бедра. Ее 45-летнего отчима доставили в больницу с термическими ожогами тела. Оба в тяжелом состоянии.

Также пострадал находившийся в гостях 71-летний родственник — он получил ожоги головы и рук, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В квартире находилась и 38-летняя мать девочки, но она не пострадала.

Полиция изъяла алюминиевые баки объемом 50 и 30 литров и 10-литровую канистру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскую школьницу увезли в больницу с острым отравлением наркотиками.