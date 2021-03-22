Петербургскую школьницу увезли в больницу с острым отравлением наркотиками

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после госпитализации несовершеннолетней в Выборгском районе города.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 21 марта бригада скорой помощи госпитализировала 15-летнюю девочку из квартиры на улице Кустодиева, где она живет с родителями. Школьнице диагностировали острое пероральное отравление наркотиками. Она находится в тяжелом состоянии.

Информация об этом была передана в полицию. Правоохранительные органы проверили родных подростка и выяснили, что девочка живет в полной семье, которая не состоит на учете. В семье также есть двое маленьких детей.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки закончились смертельным ножевым ранением к квартире на улице Ефимова.