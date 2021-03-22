Пьяные посиделки закончились смертельным ножевым ранением к квартире на улице Ефимова

В Адмиралтейском районе в комнате коммунальной квартиры с ножевым ранением обнаружен труп пенсионерки 1959 года рождения.

Также в указанной квартире, в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан муж погибшей — мужчина 1973 года рождения, неработающий. По его словам, пожилая женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла себе ножевое ранение, после чего легла спать, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения доставлен в отдел полиции. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества.