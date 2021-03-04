В квартире на Октябрьской нашли труп подростка

В квартире одного из домов на Октябрьской набережной нашли труп подростка.

Тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. При этом рядом лежала некая таблетка.

Признаков насильственной смерти на трупе не зафиксировано.

Как стало известно gazeta.spb.ru, погибший в тот день находился в квартире в гостях. 17-летний молодой человек нигде не учился и не работал, на учете не состоял. Тело направили в морг для установления причин смерти.

Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества и пакет со следами уже другого вещества, а также три сотовых телефона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.