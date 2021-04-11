Подросток ворвался в квартиру своей знакомой на улице Кузнецова и похитил три пистолета

В Красносельском районе полицейские разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение в квартире.

В полицию обратился мужчина 1970 года рождения, работающий охранником и рассказал о том, что 15-летний подросток ворвался в квартиру в одном из домов на улице Кузнецова.

Он применил физическую силу к его 14-летней дочери, украл три пневматических пистолетов, а также муляж гранаты, после чего угрожая похищенным пистолетом, потребовал у нее сумку для переноса похищенного и, получив ее, с места происшествия скрылся, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина в маске, перчатках и очках попал в кабинку кассы. Он протянул бумагу и лист, и даже вытащил пистолет, однако уговорить кассира не получилось, покет вернули обратно пустым.