Ушел с пустыми руками: в Петербурге налётчику с пистолетом в отделении банка вернули пустой пакет

Из банка ничего украсть не удалось. Фото: pixabay.com

Из банка ничего украсть не удалось. Фото: pixabay.com

Мужчина в маске, перчатках и очках попал в кабинку кассы. Он протянул бумагу и лист, и даже вытащил пистолет, однако уговорить кассира не получилось, покет вернули обратно пустым. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно ранее, в Петербурге в Кировском районе, около 14:00 на проспекте Стачек камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в банковское отделение «Восточный» вошел мужчина. На нем была надета медицинская маска и перчатки.

Когда он зашел в кассу, то просунул в окошко бумагу с указанием передать деньги, а затем и пакет.

Сотрудница незамедлительно отдала нападавшему пакет, как оказалось пустой. После долгих уговоров мужчине ничего не оставалось, как спрятать оружие и уйти ни с чем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В Петербурге около 16:00 часов на площади Победы произошло смертельное нападение, полиция объявила план «Перехват».