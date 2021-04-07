В Петербурге объявлен план «Перехват» на безумца порезавшего двух мужчин

В Петербурге около 16:00 часов на площади Победы произошло смертельное нападение, полиция объявила план «Перехват». Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в Петербурге в Московском районе 7 апреля, произошло чрезвычайное происшествие, днем на площади Победы неизвестный мужчина, вооруженный ножом напал на двух мужчин — отца и сына.

Так, 63-летний потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. Его сын же получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Сообщается, что с мужчинами была родственница. Она сообщила оперативникам, что убийцу семья ранее и в глаза не видела. К тому же, со слов женщины, поводов для нападения они не давали.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают виновных в смертельном нападении, поэтому в городе введён план «Перехват».

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