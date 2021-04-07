Подросток вонзил нож в 14-летнего школьника во Всеволожске

Во Всеволожском районе Ленобласти подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после конфликта со школьником. Один из мальчиков достал нож.

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля, в лесополосе микрорайоне «Южный» Всеволожска. В отдел полиции обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что ее 14-летнего сына ударил ножом несовершеннолетний.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, женщина также рассказала, что подросток вернулся домой с ножевым ранением в области груди в сопровождении 15-летнего девятиклассника того же учебного заведения. Мальчик объяснил, что нанес ножевое ранение знакомому во время ссоры.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика непроникающее колото-резаное ранение. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где опросили, после чего передали родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Петропавловской крепости иностранец ударил ножом своего соотечественника.