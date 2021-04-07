У Петропавловской крепости иностранец ударил ножом своего соотечественника

У Петропавловской крепости иностранец ударил ножом своего соотечественника
Проводится проверка. Фото: pixabay

В Петроградском районе гражданин Узбекистана получил ножевое ранение. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля, у ресторана «Корюшка» на Заячьем острове рядом с Петропавловской крепостью.

Мужчину 1998 года рождения госпитализировали с ножевым ранением в области брюшной полости. Подробностей сообщить пострадавший не мог, так как плохо владеет русским языком.

По подозрению задержан гражданин Узбекистана 1999 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный отдел зафиксировал признаки преступления по статье хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 4 апреля неизвестный находился недалеко от детской площадки.

гражданин узбекистана ножевое ранение Петроградский район


 

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