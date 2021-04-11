Петербург попал в тройку популярных направлений для отдыха

Петербург попал в тройку популярных направлений для отдыха
Аничков мост. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург попал в тройку популярных направлений для отдых на майские праздники.

По данным сервиса OneTwoTrip, 85 % россиян планируют отправиться в путешествие.

Согласно исследованию, 25 % граждан РФ уже купили билеты в Москву. Кроме того, 12,2 % оплатили поездку в Северную столицу. Третью строчку в этом рейтинге занимает Сочи (7,1 %), сообщает RT.

При этом 77 % респондентов отметили, что будут искать горящие предложения, если не определятся с выбором заранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство намерено выделить Ростуризму 15 миллиардов рублей. На эти деньги будет выплачен кэшбэк для туристов, которые отправятся путешествовать по России. Старт программы намечен на август.

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