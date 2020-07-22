Мишустин: туристам вернут часть денег за путешествия по России

Мишустин: туристам вернут часть денег за путешествия по России
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился оказать дополнительную поддержку внутреннему туризму.

Правительство намерено выделить Ростуризму 15 миллиардов рублей. На эти деньги будет выплачен кэшбэк для туристов, которые отправятся путешествовать по России. Старт программы намечен на август.

Чтобы получить выплату компенсаций, турист должен оплатить путевку онлайн по карте «Мир», на которую и будут начислены средства. Правительство готово вернуть туристу до 15 тысяч рублей, если на тур было потрачено более 75 тысяч рублей. Деньги будут начислены на карту в течение пяти дней.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, часть денег вернут при покупке туров со сроками с 15 августа по 20 декабря в 44 российских регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отдых в Крыму назвали опасным из-за огромного потока туристов.

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