Губернатор Петербурга Беглов рассказал об отпуске в Ставропольском крае

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об отпуске в Ставропольском крае
Александр Беглов провел несколько рабочих встреч в отпуске. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

У губернатора Петербурга Александра Беглова закончился семидневный отпуск в Ставропольском крае. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте» у себя на странице.

Несмотря отдых, Беглов все же провел и несколько рабочих встреч с руководством региона.

Глава Северной столицы провел переговоры с полномочный представителем президента в СКФО Юрием Чайкой об отдыхе детей Петербурга на Кавказе.

Помимо этого, глава города общался с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Предполагают, что в Петербург станут поставляться свежие фермерские продукты и минеральная вода.

Плюс ко всему у Александра Беглова состоялся разговор с руководителем Железноводска Евгением Моисеевым.

Известно, что в этом курортном городе восстанавливались от ковид-19 почти две тысячи петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Петербурга Александр Беглов поздравил людей, которые живут во Фрунзенской части с 85-летием образования этого района.

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