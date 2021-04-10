Губернатор Петербурга Беглов поздравил жителей Фрунзенского района с юбилеем его образования

Губернатор Петербурга Беглов поздравил жителей Фрунзенского района с юбилеем его образования
Александр Беглов поздравил с 85-и днем рождения Фрунзенский район. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил людей, которые живут во Фрунзенской части с 85-летием образования этого района. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

Губернатор обратился к жителям и поздравил их с юбилеем. Беглов назвал Фрунзенский район одним из самых крупных и благоустроенных в Северной столице.

А также глава города напомнил, что история именно Фрунзенского района тесно связана с ратными и трудовыми подвигами города.

Так жителям объяснили, что в годы войны по южным границам этого района проходил оборонительный рубеж «Ижора». Тогда же в столкновении отличились воины 3-й Фрунзенской дивизии Народного ополчения Ленинграда.

В последние годы район стал одним из самых благоустроенных. Развитых в транспортном вопросе, а также хорошо обустроенном в социальном и спортивном плане инфраструктуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы Галина Хованская, по инициативе которой ранее были запрещены хостелы в многоквартирных домах, подготовила новый законопроект, регулирующий работу бизнеса в жилых домах.

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