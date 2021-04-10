Депутат Хованская предложила дать петербуржцам право решать, что откроют в их домах

Депутат Госдумы Галина Хованская, по инициативе которой ранее были запрещены хостелы в многоквартирных домах, подготовила новый законопроект, регулирующий работу бизнеса в жилых домах.

Депутат написала в Facebook, что документом предлагается дать жильцам право решать, сможет ли тот или иной бизнес расположиться в их домах. То есть использование коммерческой недвижимости нужно будет согласовывать с жильцами.

По словам Хованской, первые этажи зачастую отдают под нежилой фонд. Там могут открыться магазины, кафе, спортивные, музыкальные и танцевальные кружки. Все это, как считает депутат, приносит дискомфорт жителям — антисанитарные условия, погрузка и разгрузка во дворе, шум от кондиционеров.

Также депутат сообщила, что жалобы жильцов в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и полицию не всегда приносят должного результата.

Законопроект в Госдуму пока не внесен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура закроет бассейн в жилой многоэтажке в микрорайоне «Новая Охта».