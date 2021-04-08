Прокуратура закроет бассейн в жилой многоэтажке в микрорайоне «Новая Охта»

Прокуратура закроет бассейн в жилой многоэтажке в микрорайоне &#171;Новая Охта&#187;
Прокуратура потребовала закрыть детский бассейн в жилом доме. Фото: Pixabay

Прокуратура Красногвардейского района потребовала закрыть детский бассейн на первом этаже жилого дома после жалобы местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе петербургского надзорного ведомства, в феврале 2021 года компания «АкваСтар Плюс» открыла бассейн в многоквартирном доме в микрорайоне «Новая Охта». Его оборудовали в нежилом помещении на первом этаже.

По закону бассейны могут находиться только в отдельно стоящих зданиях, пристройках или быть встроенными в здания общественного назначения. В жилых домах это делать запрещено.

Это подтвердили и эксперты Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Санкт-Петербург».

Прокуратура направила в суд иск об обязании расторжения договора аренды и об освобождении помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» заплатит 200 тыс. за самовольную установку кондиционера.

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